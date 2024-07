"Ciogghitta d'oro", gara per mangiatori di lumachine

Alla fine ne resterà solo uno, con la pancia piena e decine di gusci di lumachine vuoti a celebrarne il trionfo. A Sassari i mangiatori di lumachine sono pronti a sfidarsi per conquistare la 14/a edizione della "Ciogghitta d'oro", la tradizionale gara di succhiatura delle mini escargot alla sassarese, meglio note come "ciogga minudda", che si svolgerà venerdì 26 luglio dalle 21, in piazza Fiume.

La manifestazione, diventata un vero e proprio cult delle estati sassaresi, è stata presentata oggi alla Camera di commercio di Sassari dall'organizzatore e presidente dell'associazione culturale Abbì, Lillo Carboni, insieme con il presidente di Slow Food Sardegna, Valerio Taras, e con il giornalista Francesco Salis, investito dell'incarico di commentatore in diretta dei roventi match fra succhiatori di lumachine.

Il regolamento concede una sola tecnica e nessun utensile al di fuori del canino per forare il guscio della piccola chiocciola e delle labbra per succhiarne il contenuto.

Al termine di estenuanti duelli, la finale premierà il mangiatore più vorace, colui che a dispetto di qualunque regola dietetica divorerà, in un minuto e mezzo, più lumachine del suo avversario.



