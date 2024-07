Bilancio, al via in commissione iter assestamento da 190 mln

È cominciata nella terza commissione, Bilancio, guidata dal pentastellato Alessandro Solinas, la discussione generale della 'manovrina' di assestamento da 190 milioni di euro per il 2024 e 250 totali per il triennio 2024/27.

Una corsa contro il tempo, da parte della maggioranza, per poter far arrivare la norma in Aula prima della pausa estiva "per dare respiro e risorse alla Sardegna - spiega l'assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni a margine della riunione del parlamentino dove è stato sentito in audizione - perché c'è bisogno che vengano immesse subito nel sistema economico e in particolare nel settore della sanità, dei trasporti, per la siccità".

Gli interventi principali del provvedimento, nella parte sulla massa manovrabile, riguardano il personale, con la fetta più consistente di 57 milioni nel triennio per la contrattazione collettiva del personale dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, poi la sanità e politiche sociali con 40 milioni e i trasporti.

Per questi ultimi a disposizione ci sono 47 milioni, di cui 30 nel 2024 saranno destinati "per la riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti e per la realizzazione dei necessari investimenti", si legge nel testo: in pratica per il rilevamento di quote all'aeroporto di Cagliari, nell'operazione che porterà fusione dello scalo di Elmas con quelli di Olbia e Alghero. Ed è su questo che l'opposizione, da quanto si apprende, darà battaglia, rimarcando il fatto che i 30 milioni possono essere utilizzati per interventi più urgenti.

In ogni caso la minoranza non annuncia ostruzionismo, "ma un contributo costruttivo, anche se non si dovrà fare un lavoro superficiale", precisa Stefano Schirru di Alleanza Sardegna.

Schirru giudica la manovra "lacunosa che non tiene conto di quelle che sono le emergenze della nostra regione. Per questo daremo un contributo per poter migliorare il testo - sottolinea - e dare delle risposte che i sardi attendono, soprattutto in ambito sanitario e per l'ambiente con la lotta agli incendi".





