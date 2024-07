Italia Polo Challenge, a Porto Cervo vince U.S. Polo Assn

Con il 6-3 al Costa Smeralda Polo Team, U.S. Polo Assn si è aggiudicata la quarta edizione di Italia Polo Challenge.

Sold out al centro sportivo "Andrea Corda" di Abbiadori per il gran finale del circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri: a trascinare U.S. Polo Assn alla vittoria, i quattro gol del dominicano Angel Valdez, ma a segno sono andati anche gli italiani Therence Cusmano e Fabrizio Facello.

A Costa Smeralda non sono bastati la doppietta del capitano della Nazionale Stefano Giansanti e il gol di Boris Bignoli.

Nella finale per il terzo posto, Petra Bianca ha superato 4-3 Estrella Galicia.

Ma quella di Abbiadori è stata una serata da sogno soprattutto per i giovani atleti sardi, con la squadra della Nostra Signora di Coros (formata da Flavio Masia, Maria Riu e Grazia Musellu) che ha trionfato nella tappa della Coppa Italia di polo pony, battendo 4-0 la EL Union, formazione mista formata da talenti provenienti dal Lazio e dall'Emilia-Romagna.

Italia Polo Challenge ha fatto registrare numeri da record anche fuori dal campo: l'indotto economico per il territorio è stato di 900mila euro, con oltre 2mila persone che nei tre giorni di gara hanno assistito alle partite sulle tribune.

Chiusa l'edizione 2024, c'è già la data dell'edizione 2025, nel segno della continuità del legame con la Regione Sardegna, il Comune di Arzachena e la partnership con Smeralda Holding: Italia Polo Challenge tornerà ad Arzachena dal 16 al 19 luglio del prossimo anno.



