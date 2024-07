Tilt informatico, Gabbani in monoelica per salvare il concerto

Il down informatico di ieri ha messo a rischio il concerto che Francesco Gabbani doveva tenere in serata ad Arborea. Il cantante, che non ha potuto prendere il volo diretto da Milano verso l'isola, ha trovato una soluzione alternativa: un monoelica decollato dal campo volo di Collegno, alle porte di Torino, che ha raggiunto velocemente in auto.

L'esibizione si è poi tenuta regolarmente fra l'entusiasmo dei fan. E' stato lui stesso a raccontare l'episodio con un video pubblicato oggi su Instagram.

Per coprire la tratta Collegno-Olbia l'apparecchio ha impiegato due ore e trenta minuti. "Dopo varie peripezie e un vero e proprio viaggio della speranza - ha scritto - ieri siamo atterrati in Sardegna sani e salvi e abbiamo fatto un concerto bellissimo".

I fan hanno lasciato numerosi commenti di apprezzamento: "Sei un grande - è stata la risposta di uno degli internauti - perché potevi startene a casa e invece per chi ha pagato il biglietto ce l'hai messa tutta, e ce l'hai fatta". "Tanta stima - ha aggiunto un altro - anche per essere salito su quell'aeroplanino". "Siccome hai vissuto l'esperienza del viaggio della speranza che noi sardi più o meno viviamo quando viaggiamo - ha sottolineato una commentatrice - ti diamo la cittadinanza ad honorem".



