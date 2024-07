Incendio alla periferia di Cagliari vicino alla case

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda mattinata alla periferia di Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis.

Le fiamme sarebbero partite in una zona di sterpaglie con rifiuti di vario genere abbandonati e poi si sono propagate in tutta la zona, sollevando un fumo denso visibile in gran parte della città.

L'incendio ha lambito anche alcune abitazioni e coinvolto un'officina.

Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e anche gli agenti della Questura di Cagliari con due pattuglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA