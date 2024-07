Siniscola potenzia raccolta differenziata con 3 isole ecologiche

Siniscola incentiva la raccolta differenziata nei luoghi maggiormente frequentati dal turismo balneare. Oltre alle isole ecologiche di La Caletta e Santa Lucia, appena installate dell'amministrazione comunale, ne arriva una terza in località S'Ena e Chitta.

Si tratta di un impianto informatizzato installato grazie al nuovo appalto della gestione della raccolta dei rifiuti, che ha voluto potenziare il servizio, agevolando sia il cittadino che il turista. Un servizio non sostitutivo della raccolta porta a porta, ma mirato a evitare l'abbandono selvaggio dei rifiuti, che nel periodo estivo si accumulano in alcune zone che diventano discariche.

In questo modo si permette all'utente di poter conferire il rifiuto in modo semplice e veloce: inserendo nell'apposito lettore il codice fiscale o la carta d'identità. Il lettore infrarossi prende le informazioni sull'utente, che riceverà sul display le indicazioni per conferire il suo rifiuto - umido, plastica, carta, vetro e secco residuo - negli appositi bocchettoni. Il lettore infrarossi inoltre invierà il report del servizio negli uffici comunali.

Il servizio è monitorato secondo un sistema di videosorveglianza per disincentivare atti di vandalismo. Le isole ecologiche sono a impatto zero essendo dotate di pannelli solari e si autogestiscono dal punto di vista energetico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA