Sanità: Bartolazzi, 'servizi Ogliastra saranno potenziati'

L'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi parla nel corso dei lavori alla conferenza socio sanitaria ogliastrina e rassicura gli amministratori sull'impegno della Regione in uno dei territorio più disastrati sul diritto alla salute: "L'ospedale di Lanusei deve essere messo in condizione di garantire tutti i servizi possibili. Mi prendo l'impegno per cercare di ricostituire gli organici: bisogna attuare tutte le misure necessarie per cercare di reperire personale medico e portarlo in Ogliastra", ha detto, intervenendo alla conferenza presieduta dal sindaco di Lanusei Davide Burchi e riunita nella cittadina ogliastrina.

Tra i presenti il direttore generale Andrea Marras e il direttore del presidio ospedaliero Nostra Signora della Mercede Luigi Ferrai, rappresentati di associazioni sindacali, degli amministratori locali e dei comitati in difesa della sanità ogliastrina. "Abbiamo già fatto una delibera con concorsi bloccati per agevolare Asl come quella ogliastrina - ha proseguito l'esponente della giunta Todde - Ai corsisti di medicina generale, abbiamo aumentato lo stipendio e abbiamo anche messo in delibera che l'attività formativa pratica venga svolta in regime di convenzione sul territorio. Inoltre crediamo molto nella possibilità di contrattualizzare gli specializzandi e abbiamo realizzato un disegno di legge che prevede di richiamare i medici in pensione per effettuare le prescrizioni".

Per l'assessore è importante "sburocratizzare, ovvero svincolare i medici dalle attività di tipo amministrativo attraverso il supporto di un infermiere o con un'assistenza di altro tipo". Quanto ai medici stranieri in Sardegna Bartolazzi spiega: "E' stato predisposto un elenco, che sarà costantemente aggiornato, di medici stranieri con la laurea riconosciuta anche in Italia, dal quale è possibile attingere e che possono essere messi sotto contratto immediatamente".

Il direttore generale della Asl Ogliastra Marras è andato dritto alle criticità: "Negli ultimi tempi abbiamo calendarizzato i concorsi per le strutture complesse - ha sottolineato - di recente si è concluso il bando per il direttore del laboratorio analisi che arriva da fuori regione, Purtroppo a volte i concorsi vanno deserti, per questo è molto importante bandirli ad hoc per le aziende come la nostra".





