Jacopo Cullin sold out a Cagliari, aggiunta la quarta data

Sono trascorsi più di cinque anni dalla prima data cagliaritana di "È inutile a dire!", lo spettacolo sbocciato dalla penna di Jacopo Cullin nella seconda metà del 2018 e portato all'esordio nel capoluogo nella primavera del 2019. Da quel momento sono state tante le repliche capaci di sbancare i botteghini in alcuni fra i teatri più importanti della penisola (l'Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino) e sui palcoscenici più prestigiosi della Sardegna, consacrando l'opera tra i classici della comicità sarda e nazionale.

Dopo i sold out registrati a poche ore dall'annuncio delle date di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio al Teatro Lirico di Cagliari, per far fronte alle numerosissime richieste pervenute - fanno sapere gli organizzatori - è stata aggiunta una quarta data dello spettacolo lunedì 29 luglio.

Come sempre Cullin porterà in scena tre dei suoi iconici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), affiancato dall'attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

"Quando a maggio abbiamo deciso di rifare una data al Teatro Lirico non avevamo alcuna aspettativa, anche perché sarebbe stata la sedicesima replica a Cagliari- spiega Cullin - ritrovarsi oggi ad annunciare la quarta replica consecutiva mi sembra qualcosa di straordinario. Sarà una festa emozionante, non vedo l'ora".

I biglietti per la serata di lunedì 29 si potranno acquistare a partire dalle 21 di sabato 20 luglio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30.



