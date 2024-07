Divieto di balneazione a S. Margherita di Pula, attesa revoca

Dovrebbe essere revocato entro oggi il divieto di balneazione temporaneo emesso ieri, con un'ordinanza, dal sindaco di Pula Walter Cabasino per un buon tratto del litorale di Santa Margherita di Pula, in questi giorni invaso dai turisti.

Dopo le analisi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Sardegna che ha rilevato il superamento di alcuni parametri il primo cittadino ha disposto lo stop ai bagni nei tratti di spiaggia di fronte a Via delle ore, Costa dei Fiori, Flumendosa camping, Cala Verde (prima del porto) e dall'Abamar Hotel sino al Pinus Village.

"È possibile la balneazione nei tratti di costa di seguito indicati: da Porto Columbu a Agumu, compresi Nora e Su Guventeddu, Foxi e Sali fino al Flamingo, da fronte Ersat a Is Morus e Calaverde". si legge nella comunicazione del Comune che sta attendendo l'esito di nuovi campionamenti già effettuati.





