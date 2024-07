Candidati presidenza Federazione sport equestri incontrano Todde

I candidati alla presidenza della Federazione Italiana Sport Equestri, Duccio Bartalucci e Clara Campese, hanno incontrato a Cagliari la presidente della Regione, Alessandra Todde.

"Una donna straordinaria che ha fatto dei valori della meritocrazia, della trasparenza e della correttezza l'emblema della sua passione politica - hanno dichiarato Bartalucci e Campese al termine dell'incontro -. Con Alessandra condividiamo non solo questi ideali, ma anche un grande amore per i cavalli e una profonda passione per gli sport equestri. È per questo motivo della nostra presenza insieme, poiché vogliamo assicurare a tutti voi che terremo sempre in grande considerazione la Sardegna, terra ricca di storia e tradizione, da sempre fucina di cavalli e cavalieri che hanno scritto pagine indelebili di questo sport".

"Desideriamo infine ricordare l'importanza di ogni singolo voto - concludono - ecco perché il 9 settembre, a Roma, la vostra presenza sarà fondamentale".



