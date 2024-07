A Nora Jazz il 2 agosto "Una noche con Sergio Bernal"

Un racconto visionario scandito per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l'eleganza della danza classica, il fuoco e la passione del flamenco. "Una noche con Sergio Bernal" è un evento speciale, inserito nel cartellone di Nora Jazz, in scena venerdì 2 agosto (ore 21.30) nello suggestivo scenario del sito archeologico di Nora.

Uno spettacolo nato dalla sensibilità per la danza dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo - tra gli organizzatori anche del Festival Dancing Histor(y)ies da poco conclusosi tra le rovine di Tharros - e che complice la celebrazione dei 15 anni della rassegna musicale ha scelto di arricchire il programma invitando a NoraJazz uno dei più grandi interpreti del balletto mondiale.

Espressione e simbolo dello spirito gitano, Sergio Bernal è infatti considerato il re del flamenco. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, Bernal è una vera star internazionale della danza, presente nei più importanti teatri del mondo, da New York a Londra, da Mosca a Dubai, da Madrid a Roma.

A Nora si esibirà in uno spettacolo ispirato alla cultura gitana, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica firmata dal coreografo madrileno Ricardo Cue.

Insieme a Cristina Cazorla e a Carlos Romero, apprezzati protagonisti della danza spagnola, Sergio Bernal offre uno spettacolo in tutte le declinazioni della danza iberica, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, con momenti però anche di balletto classico. Caso quasi unico nell'universo della danza, bailaor di flamenco e bailarín classico, Sergio Bernal infatti sembra incarnare al contempo i quattro elementi: il fuoco e la terra, che caratterizzano il vigore primordiale della danza iberica, insieme all'aria e l'acqua, ossia l'impalpabilità e la fluidità del balletto classico.

Sul palco anche il chitarrista Daniel Jurado, il percussionista Javier Valdunciel e la cantaora Paz de Manuel, che accompagnano Bernal in un assolo di flamenco puro Soleà por Bulerias, creato da José Manuel Álvarez.



