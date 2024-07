Europei di padel a Cagliari, 32 squadre a caccia del titolo

Platinum Fit ancora in corso, ma già gli Europei bussano alle porte: domenica 21 negli otto campi del Tennis club di Cagliari si comincia con inaugurazione e sorteggio.

Poi, il giorno dopo, i match per iniziare la scalata al titolo continentale di padel sino alla finale del 27 luglio. In campo 320 atleti e 32 squadre: maschile Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Monaco, Croazia, Ungheria, Austria; femminile Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Estonia, Lituania, Svizzera, Polonia, Portogallo, Ungheria con un numero di partecipanti - ha spiegato il presidente della Fitp Angelo Binaghi questa mattina nella conferenza stampa di presentazione- superiore agli ultimi Internazionali di tennis a Roma.

Quatto gironi da 4 squadre: Spagna, Italia, Francia e Svezia sono teste di serie. Le prime due classificate di ogni gruppo conquistano il diritto a competere per le posizioni dalla prima all'ottava.

Due milioni il costo del torneo: uno della Fitp, mezzo milione dalla Regione, il resto dagli sponsor. "Torniamo in Sardegna - ha detto Binaghi - dopo Wimbledon (la corsa di Musetti alle semifinali è partita proprio dal Challenger di Cagliari) e prima delle Olimpiadi con i nostri sport che hanno successo senza paragoni rispetto a quanto accaduto nella storia della federazione e anche nel confronto con le altre discipline".

L'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu ha parlato di appuntamento selezione e fortemente voluto dalla Giunta: "Non era in calendario - ha detto - c'è voluto un grande sforzo per reperire le risorse. Ma siamo felicissimi".

Per il presidente della federazione internazionale padel Luigi Carraro "ormai la Sardegna è una della capitale mondiali del padel visto che ogni anno ospita importanti eventi internazionali".

Nei prossimi giorni sarà firmato proprio a Cagliari l'atto costitutivo della Federazione europea del padel.

L'assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta ha fatto il punto anche sul nuovo palazzetto dello sport a Sant'Elia: "Ci siamo subito immersi nel progetto - ha detto - e il discorso vale anche per lo stadio di calcio - ha necessità di spazi per i grandi eventi: speriamo di concludere tutto entro il quinquennio".



