La guerra degli orsetti gommosi di Batisfera vola a Edimburgo

La compagnia cagliaritana Batisfera vola in Scozia, ospite del Fringe Festival di Edimburgo. Dal 31 luglio al 25 agosto la compagine artistica porta in scena "La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi", "tragedia epica da tavolo" con gli attori Valentina Fadda e Leonardo Tomasi. Regia e drammaturgia sono di Angelo Trofa, la voce fuori campo è di Tino Petilli.

Gli storici e colorati bonbon gommosi con le sembianze dei simpatici animali diventano epici eroi nella pièce tragicomica.

Uno "spettacolo da tavolo" in dieci "combattimenti". Su una scrivania viene "disegnato" lo spazio scenico dove tutto è pensato con cura, scenografia, musica, luci, architetture, dettagli. A calcare la scena sarà un ampio spiegamento di forze davvero "speciali": un zuccheroso e colorato esercito di duemila caramelle dall'intenso gusto di frutta pronto a sfidare i più temibili abitanti della nazione confinante. "Una favola per adulti, metafora della natura umana, tra luci e ombre - spiega Angelo Trofa - gli spettatori si immergono in un mondo immaginario dove viene rappresentata una guerra senza senso. Con una riflessione sul vero senso della parola sconfitta".

La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi ha riscosso un grande successo lo scorso anno a New York, nell'ambito della rassegna "In Scena! Italia Theater Festival NY". "Mostrare il nostro spettacolo a un pubblico internazionale sarà per noi un arricchimento e un momento di confronto", ha commentato ancora Trofa, direttore artistico della compagnia. L'attrice Valentina Fadda ricorda: "Il Fringe di Edimburgo è stato uno dei nostri obiettivi sin dalla fondazione di Batisfera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA