Festival letterario Rainbook, c'è anche Serena Bortone

Dopo due anteprime collegate alla Queeresima e al Sardegna Pride, al via il Festival letterario "Rainbook".

Si parte oggi con il ritorno di Matteo B. Bianchi con la ripubblicazione di "Generation of love", presentato da Marco Gargiulo. A seguire sarà il turno dell'esordiente Raffaele Cataldo con "Di me non sai", romanzo che presentato dallo scrittore italotunisino Mohamed Maalel. Martedì sarà il turno della giornalista Serena Bortone che presenterà il suo romanzo "A te vicino così dolce", in dialogo con Francesca Spanu.

Venerdì 26 luglio, all'interno della "Sardinia Bear WeekEnd" doppio appuntamento con Giopota e Zaolo Peccardo, che ci parleranno, dalle ore 18:30, dei loro rispettivi lavori: "Un anno senza te" e "Feet".

Lunedì 29 luglio Rainbook va in trasferta a Macomer per la presentazione del libro "Da un pugno di polvere", dedicato a Mariasilvia Spolato, prima donna ed insegnante a dichiararsi lesbica e vittima di un licenziamento dalla scuola, evento che la portò alla povertà. Tutti gli eventi si terranno al Fico d'India di Cagliari (lungomare Poetto), tranne quello del 29 luglio a Macomer che si terrà presso il Centro Servizi Culturali.

La novità di questa edizione è la creazione del "Bosco letterario". Consiste nel piantare alberi in vari comuni della Sardegna con un duplice obiettivo: contribuire all'assorbimento della CO2 generata durante la realizzazione del Festival e arricchire il verde dell'isola. Il festival ha stimato che le 34 presentazioni in programma produrranno circa 10-12 tonnellate di CO2. E allora, per compensare questa emissione, tra i comuni partner del Festival verranno selezionate aree candidate per il rimboschimento o la piantumazione di piante ornamentali. Per ogni libro venduto durante le presentazioni pubbliche, l'organizzazione del Festival si impegna ad acquistare una pianta.



