Alessandra Nigro è la nuova prefetta di Nuoro

La provincia di Nuoro ha la nuova prefetta: è Alessandra Nigro, 60 anni, di origini irpine ma romana d'adozione.

Arriva nel capoluogo barbaricino dopo una lunga carriera nelle Prefetture di Cremona e Roma, nonché nei Dipartimenti del Ministero dell'Interno, nei quali ha ricoperto molteplici incarichi.

Nigro prende il posto di Giancarlo Dionisi, assegnato alla Prefettura di Livorno. Dopo i primi incontri istituzionali con il commissario straordinario del Comune di Nuoro, con i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il Vescovo di Nuoro e Lanusei, la prefetta oggi ha salutato gli organi di informazione locali. "Sono felice e onorata di ricoprire l'incarico di rappresentante del Governo in questo territorio - ha dichiarato -. E' mio intendimento dedicare il massimo impegno a servizio della provincia di Nuoro affiancando, innanzitutto, i sindaci, prime sentinelle del territorio alle quali deve essere assicurato costante supporto in primis con il sostegno, anche attraverso la cabina di coordinamento istituita presso la Prefettura, per l'attuazione delle progettualità del Pnrr".

Tra le prime questioni in agenda da affrontare nell'immediato, la gestione delle emergenze correlate alla campagna antincendio e alla siccità, oltre che all'imminente manifestazione "Europeade 2024" che partirà in città il 24 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA