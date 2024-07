Pugilato: Cappai difende mondiale 'Youth' WBC contro Kimwaga

Boxe internazionale sabato a Quartu: il pugile sardo Patrick Cappai difenderà la cintura mondiale "Youth" WBC contro il tanzaniano Ramadhani Kimwaga.

L'appuntamento sul ring è fissato per il 20 luglio al Tennis Club Marina Residence. Negli altri incontri ancora atleti sardi, come Cristian Zara, ex campione italiano dei gallo ed ex detentore del Silver EBU title. E poi il peso gallo Nicola Mancosu, il welter Stefano Lai e il piuma Fabio Crobeddu.

Cappai aveva conquistato il titolo lo scorso dicembre a Cagliari battendo il nicaraguense Darwing Martinez. Ora la difesa nella sua Quartu: Cappai - lo ha ribadito anche sui social - non vede l'ora di disputare un mondiale nella sua città.

Una serata anche per prendere a pugni la violenza sulle donne: "In questo periodo - questo il messaggio lanciato da Fabrizio Cappai, padre e allenatore di Patrick, ex campione italiano - in cui ci sono tanti casi di violenza e omicidi bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica sempre di più e anche se la nostra è una goccia in mezzo al mare siamo del parere che dobbiamo fare qualcosa tutti affinché la figura femminile venga rispettata sempre di più. Paradossalmente si potrebbe pensare che la boxe sia l'ultimo degli esempi da seguire invece la boxe da l'esempio contrario, perché insegna il rispetto delle regole e l'umiltà. Per questo motivo e per altri nelle nostri riunioni non ci sono donne che passano con i cartelloni, in quanto rifiutiamo in tutti i modi la mercificazione del corpo femminile".



