Turista bloccata su ferrata a Tavolara, salvata con l'elicottero

Una turista francese, che era rimasta bloccata nella "ferrata degli angeli" sull'isola di Tavolara, nel nord Sardegna, è stata soccorsa dai vigili del fuoco grazie anche all'intervento dell'elicottero del nucleo VVFF di Fertilia (Alghero).

L'allarme è scattato intorno alle 15: una squadra vigili del fuoco di Olbia, trasportati da una motovedetta della Guardia Costiera, è intervenuta sull'isola in contemporanea con il mezzo aereo.

La donna - spaventata ma in buone condizioni fisiche - è stata poi affidarla alla squadra terrestre che l'ha riaccompagnata a Porto San Paolo, sempre in collaborazione della Guardia Costiera di Olbia.



