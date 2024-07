Polo, ritorna in Costa Smeralda l'Italia Challenge

Ritorna per il quarto anno consecutivo ad Arzachena l'Italia Polo Challenge-Porto Cervo.

Quattro giornate di spettacolo dal 17 al 20 luglio per il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana sport equestri (Fise). L'evento si disputerà nel centro sportivo 'Andrea Corda' di Abbiadori, nei pressi di Porto Cervo, riconvertito per l'occasione da campo di calcio in campo da polo.

Quattro le squadre in campo: Petra Bianca con Francesco Scardaccione, Felipe Kelly ed Eduardo Blousson, U.S. Polo Assn con Fabricio Facello, Therence Cusmano e Angel Valdez, Santacroce con Alexander Aggravi, Gustavo Penna e Patricio Rattagan e Costa Smeralda con Stefano Giansanti, Sasha Hauptmann, Boris Bignoli. Il calendario prevede due partite al giorno da giovedì 18 a sabato 20, con inizio alle 20.30 e alle 21.30.

La tappa sarda dell'Italia Polo Challenge, la seconda stagionale dopo di Roma, verrà aperta dalle sfilate dei giocatori a cavallo, in programma il 17 luglio: alle 16.30 i cavalieri percorreranno le vie di Porto Cervo fino alla Piazzetta, poi il corteo si sposterà ad Arzachena, dove si svolgerà una seconda parata conclusa dalla presentazione delle squadre.

Nei giorni di Italia Polo Challenge, si disputerà anche la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, organizzata dal Dipartimento Polo della Fise e dedicata alla NextGen del polo italiano, con sei squadre al via, provenienti da Sardegna, Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna.



