Neri Marcorè e Nicoletta Manni ospiti al festival Ligghjendi

Salirà sul palco di Santa Teresa Gallura il prossimo 15 luglio: l'attore e regista Neri Marcorè è l'ospite principale del festival letterario "Ligghjendi" voluto dal Comune di Santa Teresa Gallura con l'organizzazione logistica della cooperativa CoolTour Gallura, e la direzione artistica di Flavio Soriga che modererà l'incontro. L'appuntamento è alle 21.30 al Cinema Arena Odeon dove verrà proiettato il suo film "Zamora", opera cinematografica che rappresenta il debutto di Marcorè dietro la macchina da presa di un lungometraggio.

Per partecipare all'evento bisogna prenotare scrivendo alla mail festivalletterariodellagallura@gmail.com e acquistare il ticket di ingresso per la proiezione del film. L'appuntamento con l'attore marchigiano fa parte del cartellone della rassegna letteraria "I monumenti incontrano la lettura" giunta alla tredicesima edizione, organizzata dalla CoolTour Gallura e che vedrà altri eventi letterari snodarsi per tutta l'estate a Santa Teresa Gallura e Palau.

Dalla letteratura e il cinema alla danza: nella località costiera c'è grande attesa per l'arrivo di Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano, che il 26 luglio alle 21 presenterà il suo libro "La gioia di danzare" nella Piazza Libertà. Manni racconta la sua travolgente passione per quella che poi è diventata la sua professione, facendola diventare una delle più importanti stelle della danza italiana. L'evento è organizzato in collaborazione con Art Ballet e Danza nel Vento. Sempre sul tema della danza il 23 luglio alle 21, nel complesso Montiggia di Palau, si terrà un laboratorio creativo gratuito ideato da Alessandra Mura e destinato ai bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni.

Sempre a Palau, il 5 agosto, l'argomento si sposta sullo sport e su una figura leggendaria, quella di Gigi Riva. Mario Fadda e Umberto Oppus hanno firmato il libro pubblicato da Carlo Delfino Editore intitolato "Gigi Riva. Il campione, l'amico, il mito": con loro ci saranno i giornalisti Claudio Inconis e Paolo Ardovino.

L'8 e il 28 agosto la rassegna si sposta a Santa Teresa Gallura, nel sito archeologico Lu Brandali, per due appuntamenti dedicati agli appassionati di astronomia: dalle 20,30 sarà possibile fare all'osservazione dei cieli, in collaborazione con l'Associazione Astronomica Nuorese. L'ingresso è a pagamento ed è necessario prenotarsi mandando una mail a cooltourgallura@gmail.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA