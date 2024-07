Continuità aerea, Cacciotto 'pronti a quasiasi azione'

"Confidiamo che la situazione possa sbloccarsi e come sindaco di Alghero sono pronto a intraprendere qualsiasi azione politica che possa servire a sostenere l'iniziativa della Regione". Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, commenta così, all'ANSA, il mancato la mancanza di offerte da parte delle compagnie aeree per la continuità territoriale da e per l'aeroporto di Alghero.

"Lo scenario purtroppo era prevedibile da mesi e sono sicuro che l'assessorato regionale ai Trasporti si sia preparato ad affrontare questa eventualità e possa nell'immediatezza mettere in campo la migliore strategia possibile a tutela del diritto alla mobilità da e per Alghero fino a ottobre 2025", continua.

"Chiediamo di essere compartecipi del destino del Nord-Ovest e delle azioni a tutela di questo territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA