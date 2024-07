Todde replica a Zaia, 'legge autonomia è iniqua e ingiusta'

"È una legge iniqua e ingiusta che prende in giro soprattutto i cittadini del Nord perché peggiorerà ancora di più la sanità, l'istruzione, i trasporti. È evidente che la coesione nazionale ne uscirà indebolita causando ineguaglianza e danneggiando famiglie e imprese". Lo dice all'ANSA la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, replicando al governatore del Veneto Luca Zaia che oggi aveva definito la posizione politica della presidente "sganciata dalla realtà".

"A chi critica la nostra posizione rispondo che le infrastrutture delle regioni che oggi sono locomotive d'Italia non sono state finanziate con tasse differenziate e coi soli soldi del Nord, ma anche con quelli dei sardi e della Sardegna - puntualizza - Non possiamo accettare una riforma che ci danneggia. Non possiamo permettere che chi ha di più si avvantaggi a discapito di chi ha di meno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA