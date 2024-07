Tagli ai Comuni: Todde, 'inaccettabili. Governo inaffidabile'

"Noi ci attrezzeremo, perché certo non lasceremo i nostri comuni senza risorse, ma non è questo il punto: il governo sta caricando i costi ancora una volta sulle regioni, anche venendo meno a questioni che sono già state discusse e programmate e questo è ancora una volta il metro dell'affidabilità di questo esecutivo, che da una parte dà e dall'altra toglie, non è accettabile". La governatrice pentastellata della Sardegna, Alessandra Todde, va all'attacco del governo sui tagli annunciati ai Comuni, circa 40 milioni in meno nei prossimi cinque anni a quelli sardi, e annuncia l'incontro per il prossimo 15 luglio con il ministro Raffaele Fitto per affrontare la questione.

"Ho parlato con diversi sindaci e con la presidente dell'Anci Daniela Falconi che incontrerò a brevissimo, così come quella del Cal Paola Secci - ha spiegato la presidente ai giornalisti a margine della seduta di giunta -. Pensate ai sindaci che hanno programmato sulle politiche sociali, sulle politiche di supporto, o altre misure necessarie - precisa - si ritrovano ovviamente senza risorse. Di questo parlerò con il ministro Fitto appena lo vedrò".

"Una delle cose che stiamo valutando - ha aggiunto rispondendo ai giornalisti - è se ci sono gli estremi per l'impugnazione, stiamo valutando se procedere come già fatto per i 46 milioni del Pnrr".



