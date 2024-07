Stop di 3 giorni dei penalisti, massiccia adesione a Cagliari

Massiccia l'adesione da parte degli avvocati del Foro di Cagliari all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane con la delibera dello scorso 18 giugno. Nel documento si è previsto lo stato di agitazione dei penalisti per i giorni 10, 11 e 12 luglio a conclusione della maratona oratoria a staffetta iniziata il 29 maggio a Cagliari e che ha coinvolto oltre 70 camere penali di tutta Italia. L'iniziativa è stata proposta alla Giunta Ucpi proprio dalla Camera Penale locale per denunciare "la mancanza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento dell'intera esecuzione penale, quanto l'irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento ed alla tragedia dei fenomeni suicidari".

"A fronte di tale drammatica situazione, in cui si è raggiunta la terribile soglia di 54 suicidi in carcere (di cui 4 in Sardegna: 2 nel carcere di Bancali e due a Uta) in poco più di 6 mesi dall'inizio dell'anno, i rimedi presi sul tema dal governo con il DL 4 luglio 2024, n. 92. 'L'Umanizzazione delle carceri' appaiono assolutamente insufficienti".

Domani si terrà a Roma la manifestazione finale della maratona oratoria in Piazza dei Santi Apostoli dalle 14:30 a cui parteciperà il direttivo della Camera Penale di Cagliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA