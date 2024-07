I grandi compositori italiani per la nuova stagione del Lirico di Cagliari

Adriana Lecouvreur, poi Il pipistrello, La Gioconda, Il Barbiere di Siviglia, La Wally, La Favorita, Aida, Tokyo Ballet, La bella addormentata. Il Teatro Lirico di Cagliari punta sulla grande lirica italiana con titoli di chiamata ma anche opere "nascoste" meno eseguite.

Protagonisti sei fra i più significativi compositori dell'800 e '900: Rossini, Donizetti, Verdi, Ponchielli, Catalani e Cilea.

Sono le linee guida della nuova stagione di Lirica e balletto del teatro guidato da Nicola Colabianchi, presentata questa mattina con il sindaco Massimo Zedda, presidente del consiglio di indirizzo che sarà rinnovato a fine anno, e la neo assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. "Si punta a una varietà nel cartellone per educare il pubblico alla conoscenza con opere importanti ma poco presenti nei palinsesti, alcuni mancavano da Cagliari da oltre un secolo", ha messo in evidenza Colabianchi.

In cartellone, dal 25 ottobre al 20 luglio, sette opere e due balletti, un titolo in più, proposte di gran richiamo rossiniane e verdiane come Il Barbiere di Siviglia, celeberrimo melodramma buffo e poi uno dei melodrammi più amati e popolari della storia della musica: Aida, nello storico allestimento del Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, geniale per il particolare ed intelligente uso dello spazio scenico di Franco Zeffirelli.

Ancora, uno dei grandi balletti classici La bella addormentata, l'amata operetta di Strauss Il pipistrello, il ritorno della grande danza contemporanea: The Tokyo Ballet, uno dei massimi esempi della tradizione coreografica d'autore.

Titolo di apertura Adriana Lecouvreur, l'opera più celebre di Francesco Cilea. Nel cast il soprano Fiorenza Cedolins e il tenore Marco Berti. È uno dei due nuovi allestimenti del teatro assieme a La Wally che annovera nel cast il tenore Marcelo Alvarez e sul podio il maestro Lu Jia, direttore musicale dell'opera di Pechino. L'opera di Alfredo Catalani ritorna a Cagliari dopo 115 anni, la prima fu nel 1910 al Civico. Manca dal 1910 anche La Favorita di Donizetti col ritorno di Beatrice Venezi sul podio e il tenore Antonino Siracusa. Completa il cartellone La Gioconda di Amilcare Ponchielli.



