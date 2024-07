Calcio: per il Cagliari amichevoli con Como, Catanzaro e Modena

Prima uscita con la Primavera.

Poi Como, Catanzaro e Modena: sono le amichevoli del precampionato del Cagliari che si prepara al campionato 2024/25.

L'esordio sarà quello in famiglia con la squadra allenata da Fabio Pisacane: la partita si giocherà venerdì 19 al pomeriggio (orario da definire), sul campo 1 del Centro sportivo di Assemini e chiuderà la prima parte del ritiro estivo.

Dopo due giorni di riposo, lunedì 22 luglio, i rossoblù partiranno alla volta di Saint-Vincent per la seconda fase della preparazione. Il Grand Hotel Billia diventerà il quartier generale, tutte le sedute di allenamento saranno ospitate allo stadio "E. Brunod" di Châtillon.

In Valle d'Aosta fissate due amichevoli, tra Châtillon e Saint-Vincent: la prima il 25 luglio con il Como, neo promosso in serie A, è in programma alle 17; il 30 i rossoblù di Nicola affronteranno il Catanzaro (ore 19).

Venerdì 2 agosto, al pomeriggio, la squadra si trasferirà a Modena: sabato 3 allo stadio "Braglia" alle 17 è in programma l'amichevole con i padroni di casa, ultimo impegno prima tornare in Sardegna e preparare la gara di Coppa Italia.



