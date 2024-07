A Quartu il primo coordinamento pedagogico nell'Isola

Prima riunione allargata del Coordinamento pedagogico territoriale (Cpt) per i bambini da zero a sei anni: è la prima esperienza in Sardegna di questo tipo. E, spiega il Comune di Quartu Sant'Elena, stanno arrivando anche i primi risultati.

"Dalla sintesi - ha detto l'assessora all'Istruzione Cinzia Carta - di questa programmazione sono nate nuove idee, che verranno presto messe in pratica. Intendiamo creare una rete educativa per tutto il territorio condividendo best practices pedagogiche e didattiche". Da qui, ha spiegato l'esponente della Giunta Milia, nasce l'idea di lanciare a settembre una "Settimana dell'Infanzia" con attività rivolte sia agli operatori dei nidi sia agli insegnanti delle scuole. Con il coinvolgimento delle famiglie che saranno presenti in momenti di socializzazione e creatività con vari tipi di attività anche all'aperto. Non mancheranno laboratori e incontri con gli esperti.

"La riunione del Coordinamento - ha proseguito Carta - è servita anche a fare il punto su altri elementi programmatici emersi dal lavoro di questi mesi. Interessantissimo il confronto scaturito da un viaggio-studio presso la realtà di Carpi, in Emilia Romagna: da lì è nata l'idea di strutturare anche a Quartu un Centro di documentazione psico-pedagogico a disposizione degli operatori del settore e delle famiglie, che potrebbe essere ospitato presso un'ala della Biblioteca comunale o in altri spazi in via di verifica".

Non solo: fra i progetti in via di strutturazione anche il Caffè Pedagogico, rivolto alle famiglie ed organizzato all'interno di ogni servizio educativo 0/6 anni della città. L'idea è quella di creare dei momenti di formazione pratica con le famiglie, con percorsi di lettura e di musica e di apprendimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA