Sagra della cipolla dorata di Banari premia Gianfranco Zola

Gastronomia, tradizioni, arte e cultura si incontrano il 20 e 21 luglio a Banari per la "Sagra della cipolla dorata", che quest'anno assegnarà un premio all'ex calciatore Gianfranco Zola, idolo e simbolo sportivo della Sardegna.

L'evento, che rientra nel cartellone di appuntamenti del programma "Salude & Trigu" promosso dalla Camera di commercio di Sassari, è stato presentato oggi dagli organizzatori, il presidente della Proloco, Luciana Sassu, e il sindaco di Banari, Francesco Basciu.

Per due giorni il piccolo centro del nord Sardegna attirerà esperti, curiosi e appassionati di gastronomia per conoscere e assaporare un prodotto tipico della tradizione locale, secondo un menù proposto dalle proloco di Banari, Usini, Uri, Cheremule, Thiesi, Porto Torres e Villanova Monteleone, e dal comitato di San Lorenzo Martire.

Il tutto accompagnato da una serie di appuntamenti culturali, fra letteratura, musica ed esposizioni artistiche.

La sagra non sarà solo degustazione, ma anche laboratori di cucina dove apprendere dagli chef le migliori tecniche dietro i fornelli.

In programma anche escursioni alla scoperta del territorio di Banari.

E poi ci sarà il "Premio cipolla dorata", assegnato a Gianfranco Zola, "per aver fatto onore all'immagine della Sardegna nel mondo". Altre premiazioni saranno assegnate a chi con il proprio contributo abbia saputo valorizzare la Cipolla di Banari, e al produttore che abbia coltivato il bulbo più grande.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA