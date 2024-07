Incendi, due Canadair in azione a Gesico e Arbus

Sono 12 gli incendi scoppiati oggi sul territorio regionale, cinque dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo vasto rogo è divampato nelle campagne di Gesico, località "M.S. Mauro", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto, Fenosu con il Superpuma e Pula. E' stato necessario l'intervento di due Canadair provenienti da Olbia. Oltre al Gauf di Cagliari sono intervenute tre squadre dell'Agenzia Forestas di Senorbì, Barumini ed Escalaplano, una squadra dei vigili del fuoco di Mandas e sei squadre di volontari della Protezione civile di Guasila, Senorbì, e Sant'Andrea Frius.

Vasto incendio anche nelle campagne di Arbus, in località "Cuccureddu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento di due Canadair. Sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas di Guspini e Gonnosfanadiga, una squadra dei vigili del fuoco di Sanluri e tre squadre di Volontari della Protezione civile di Guspini e Arbus.

Gli altri roghi sono divampati in agro di Ottana, località "N.ghe Gaddone", a San Nicolò d'Arcidano, località "Coddu Boinargius", e a Tiana, in località "Bau e ladu".



