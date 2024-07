Calcio: Nicola sbarcato a Cagliari, l'abbraccio dei tifosi

Due ore di attesa per il ritardo del volo da Torino. Che si aggiunge a un mese di tira e molla con l'Empoli con il contratto firmato solo venerdì sera. Ma alla fine Davide Nicola, il nuovo allenatore del Cagliari, è arrivato. Ad accoglierlo all'aeroporto di Elmas con sciarpe e bandiere c'erano una cinquantina di tifosi.

Il tecnico si è fermato a parlare con i supporter che lo aspettavano da due ore in prima fila nella postazione davanti al settore arrivi. E poi si è sottoposto al rito della sciarpa regalata dagli stessi tifosi. A consegnargliela il presidente del centro coordinamento Cagliari club Tore Saba.

"Tanta attesa- ha detto- ma alla fine sono contento di essere qui. Ora pensiamo a lavorare - le prime parole del nuovo allenatore - Il calendario? Tanto prima o poi le avversarie dobbiamo affrontarle tutte". Quindi la breve passeggiata per raggiungere l'uscita dell'aerostazione: pronta ad attenderlo un'auto del club diretta al centro sportivo di Assemini.

Domani il primo giorno di lavoro: appuntamento ai campi di allenamento alle porte di Cagliari alle 13. Nessun nuovo acquisto e quindi niente volti nuovi. Assenti giustificati i giocatori che hanno partecipato (Lapadula) o sono ancora impegnati in Coppa America (Mina). E i due rossoblu, Marin e Obert, che sono scesi in campo con Romania e Slovacchia. Nella lista non c'è il neo acquisto Luperto, atteso comunque a Cagliari per la firma del contratto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA