Goletta Verde di Legambiente promuove il mare di Sardegna

Goletta Verde ha concluso oggi a Olbia la sua tappa in Sardegna, dopo aver raccolto e analizzato i campioni che mostrano lo stato di salute dei mari dell'Isola, da cui si evince che sono tra i più sani d'Italia. Solo il 21% dei punti lungo le coste campionati dall'imbarcazione di Legambiente risultano infatti fuori dai limiti di legge.

Ventinove i campionamenti effettuati in Sardegna tra il 24 e il 28 giugno 2023 dalle volontarie e dai volontari dell'associazione, insieme quest'anno a un gruppo di studenti di Ingegneria ambientale dell'Università di Cagliari, nelle foci di fiumi, canali e in mare. Sei i punti nei quali le analisi hanno fatto emergere problematiche legate allo stato di inquinamento delle acque: la spiaggia di Calamosca a Cagliari, la foce del San Giovanni ad Alghero e la foce del rio Cuggiani a San Pietro a Mare, nel comune di Valledoria. Inquinati risultano poi la foce del Rio Foxi a Quartu Sant'Elena, del fiume Cedrino e il tratto di mare dei Bastioni Cristoforo Colombo, vicino alla Torre Sulis, ad Alghero.

Il dato complessivo, spiega Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna, risulta "in lieve peggioramento e si riscontrano forti criticità nelle foci dei fiumi e nel punto di Calamosca: la spiaggia, tra le più frequentate a Cagliari, necessita di soluzioni rapide e concrete". "Tra le buone notizie - precisa - le provincie di Oristano e del Sud Sardegna in cui tutti i punti monitorati sono risultati puliti, segno di buone prassi. Da parte nostra è intenzione collaborare con tutti gli enti e i comuni costieri per cercare non solo l'origine dei problemi ma anche la soluzione".

Dopo la tappa in Sardegna, Goletta Verde proseguirà il suo viaggio lungo la Penisola: prossima direzione le coste laziali, per concludere la navigazione in Friuli-Venezia Giulia il 13 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA