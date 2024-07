A Oristano nuovo corso di laurea per Mediatori linguistici

Oristano avrà un nuovo polo universitario della Scuola superiore per mediatori linguistici "San Domenico" di Roma. L'UniKoinè, corso di laurea triennale in Scienze della mediazione linguistia, unico nel suo genere in tutta la Sardegna, è stato presentato oggi e partirà con la formazione già dal prossimo autunno con l'anno accademico 2024-25.

Il corso punta alla formazione di una nuova classe di professionisti con una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere. Due gli indirizzi di specializzazione attivati: uno in Turismo archeologico e uno in Marketing per lo sviluppo del management agroalimentare.

Entrambi gli indirizzi sono pensati per favorire percorsi occupazionali inseriti nel tessuto socio-produttivo del territorio sardo.

A presiedere il nuovo polo universitario con sede a Oristano in via Cagliari 179, sarà il professor Andrea Oppo, aiutato da don Roberto Caria che ricopre l'incarico di vicepresidente e da Francesca Ferrazza, coordinatrice didattica. Unikoiné gode del patrocinio della Diocesi di Oristano, del distretto rurale del Giudicato di Arborea e dell'associazione culturale Tabità di Ghilarza.

"Si tratta di un progetto ambizioso, di una sfida che mettiamo sul piatto della crescita formativa dei nostri giovani, chiamati a essere classe dirigente di una terra che deve aprirsi sempre di più al Mediterraneo e al mondo", ha affermato il presidente Oppo. "La scelta di Oristano come sede di UniKoinè non è stata casuale - ha aggiunto don Caria - Abbiamo pensato infatti a un punto centrale e facilmente raggiungibile dagli studenti provenienti dalle diverse aree della nostra Isola".





