The Kolors, Noemi, Concato e Nomadi per l'estate di Porto Cervo

Incontri letterari, mostre, concerti e serate a tema: l'estate 2024 in Costa Smeralda si annuncia ricca di eventi ed iniziative rivolte anche ai più piccoli con spettacoli circensi. Il Consorzio Costa Smeralda, con il suo presidente Renzo Persico, il vice Mario Ferraro e il direttore generale Massimo Marcialis, ha organizzato un calendario di appuntamenti aperti al pubblico e gratuiti, iniziato a maggio con il Premio Costa Smeralda e che proseguirà fino al 13 settembre, animando Porto Cervo e la Piazzetta di Porto Cervo Marina.

Il primo evento sarà il 16 luglio nella Piazzetta di Porto Cervo con l'esibizione di Fabio Concato, colonna portante della musica italiana, mentre il 31 luglio, sempre in Piazzetta salirà sul palco Noemi, una delle voci più amate della musica italiana.

Sarà poi la volta dei Nomadi, uno dei primi gruppi pop italiani, con un nuovo concerto in Piazzetta a Porto Cervo fissato per il 27 agosto. Ma l'evento clou della stagione, atteso dai giovanissimi, si terrà l'11 agosto nel campo sportivo di Abbiadori con Radio 105 In The City e la band The Kolors, il gruppo capitanato dal carismatico frontman Stash.

Ritornano poi gli appuntamenti tradizionali del Consorzio, come il "Concerto alla Luna", in programma il 23 luglio nella Piazzetta di Liscia di Vacca, e il "Concerto all'alba" il 3 agosto, alle 5,30, sulla spiaggia di Capriccioli: un appuntamento ormai imperdibile per il pubblico di Porto Cervo, che vedrà l'alba accompagnata dalle note di musica classica, con l'immancabile bagno a fine concerto. Musica ma anche letteratura nella rassegna Porto Cervo Libri che propone otto appuntamenti, a partire dal 15 luglio in varie location del borgo e che vedrà protagonisti importanti personalità del panorama culturale italiano.

Le tradizione dell'isola, il suo folklore e l'enogastronomia protagoniste il 22 agosto nella Piazzetta centrale di Porto Cervo con il Gran Gala della Sardegna. Spazio anche alla sostenibilità ambientale, con un talk show il 26 luglio nella Piazzetta centrale dedicato alla difesa degli oceani e dell'ambiente marino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA