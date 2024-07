Nuove reti idriche a Sassari, stop all'erogazione dell'acqua

Per giovedì 11 luglio i tecnici di Abbanoa hanno programmato tre interventi di efficientamento che riguarderanno il completamento dei collegamenti delle nuove reti idriche realizzate in via Kennedy nel quartiere Latte Dolce, la sostituzione di un pezzo speciale nella condotta adduttrice Ramo "Monte Oro - Ponte Rosello" a Predda Niedda e la sostituzione integrale dell'attraversamento idrico in acciaio di viale Porto Torres interessato dal guasto lo scorso sabato.

I lavori saranno eseguiti in contemporanea per concentrare le interruzioni in un'unica giornata.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano di chiusure per limitare quanto possibile le interruzioni. Stop all'erogazione dalle 6 alle 24 di giovedì nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Nessuna interruzione nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Ottava, San Quirico, Caniga, San Giorgio e Predda Niedda. A La Landrigga e Bancali, alimentate dalla condotta della Nurra, l'erogazione sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi.

Giovedì chiusura dell'erogazione dalle 20 alle 7 della mattina successiva e venerdì dalle 23 alle 7 nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari.

Martedì chiusura dell'erogazione dalle 20 alle 7 della mattina successiva nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.





