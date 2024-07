Con Carmina Burana parte attività estiva del Lirico di Cagliari

I Carmina Burana inaugurano l'attività musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari.

L'amata cantata scenica, capolavoro di Carl Orff, sarà proposta in un duplice appuntamento venerdì 12 e sabato 13 luglio alle 21, sulla Terrazza Umberto I del Bastione di Saint Remy.

Il pubblico potrà assistere all'esecuzione dei Carmina Burana, cantiones profanae per soli, coro e orchestra, nell'interpretazione dell'orchestra e del coro del Lirico guidati da Jure Bučević, violinista e raffinato direttore croato che ritorna a Cagliari dopo il suo felice debutto nell'aprile 2022. Le voci soliste sono affidate al soprano cagliaritano Ilaria Vanacore, al tenore sassarese Matteo Desole e al baritono romano Daniele Terenzi. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Le popolarissime cantiones profanae ritornano, a grande richiesta, a distanza di due anni dall'ultima esecuzione.

Composti nel 1937 continuano ad avere una salda e meritata fortuna di pubblico. La monumentale opera, oltre alle sofisticate sonorità affidate alle voci soliste e al coro, trova la summa interpretativa soprattutto nella nutritissima serie di strumenti a percussione. I testi, in latino, francese e tedesco antico sono tratti dalla raccolta manoscritta di Lieder del XIII secolo, ritrovata nel monastero bavarese di Benediktbeuren. Lo spettacolo dura circa un'ora e 10 minuti.

L'attività estiva del Lirico, dal 12 luglio al 10 agosto, prevede undici serate di spettacolo per cinque distinti programmi musicali, in quattro emblematici luoghi della città, con inizio sempre alle 21. In primo piano l'orchestra e il coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli.



