A chitarrista Palmer premio alla carriera del Grand Prix Corallo

Va a Phil Palmer, uno dei più grandi chitarristi al mondo, il premio alla carriera del Grand Prix Corallo. Gli verrà consegnato sabato 13 luglio alle 21, nell'arena di Lo Quarter nel centro storico di Alghero. Il musicista annovara collaborazioni internazionali con Dire Straits, Bob Dylan, Tina Turner, Elton Jhon, Eric Clapton, George Michael, e italiane con Lucio Battiti (suo l'assolo di chitarra nel brano Con il nastro rosa), Eros Ramazzotti, Renato Zero e Pino Daniele. Ora fa parte dei Dire Straits Legacy e arriva ad Alghero reduce da una fortunata tournée mondiale.

Insieme a Palmer verranno premiati tutti gli altri artisti nelle diverse categorie: premio Tv-Radio a Gabriella Carlucci, tra le più apprezzate conduttrici televisive; premio Cinema-teatro-fiction agli attori spagnoli Ana Garces e Manuel Regueiro, protagonisti, con i personaggi di Mariana Jana Exposito e Marchese Don Alonso De Luian, della soap opera La Promessa su Canale 5; premio musica al maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore d'orchestra in fortunate trasmissioni televisive come I Migliori Anni e Tale e Quale Show su Rai 1.

Altro premio musica all'ingegnere del suono Maurizio Nicotra reduce dal tour mondiale con i Dire Straits Legacy, ma anche con Claudio Baglioni e Renato Zero.

Premio giornalismo a Valentina Bendicenti, volto popolare di Sky Tg24, Alessandra Viero, apprezzata conduttrice di Quarto Grado su Rete 4, e Roberto Inciocchi, conduttore di Agorà su Rai 3. Per lo sport, il premio "Vanni Sanna" sarà dedicato al ricordo del grande Gigi Riva. A ritirarlo sarà il figlio Nicola.

Sempre per lo sport, il premio riservato agli sportivi locali andrà all'Alghero calcio e alla Fc Alghero per la vittoria dei rispettivi campionati. A presentare la serata del 13 sarà Claudio Lippi.



