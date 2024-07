Cagliari, il poliambulatorio di viale Trieste nella Cittadella

Il Poliambulatorio di viale Trieste si sposta al padiglione A della Cittadella della Salute: un polo sanitario che accentra tutti i servizi e al centro di Cagliari, In via Romagna trovano posto le attività sanitarie distrettuali, tra cui la specialistica ambulatoriale, la distribuzione dei farmaci, i servizi di salute mentale e dei disturbi alimentari, il centro per le demenze, le attività di prevenzione (medicina legale, screening oncologici, promozione della salute, salute e ambiente).

"Queste strategica operazione di semplificazione di accesso ai servizi sanitari della città di Cagliari si innesta in un ampio progetto di miglioramento all'accesso alle cure che silenziosamente ma con grande lungimiranza e buoni risultati in termini di aumento di produzione di servizi sanitari l'Asl di Cagliari sta portando avanti da due anni e mezzo - spiega il manager della ASL di Cagliari Marcello Tidore - Nel 2024 abbiamo registrato un aumento del 12% del numero di prestazioni sanitarie territoriali erogate a favore dei cittadini. Siamo convinti che anche le soluzioni logistiche che questo nuovo assetto consente permetteranno un ulteriore aumento della qualità e della quantità di prestazioni sanitarie." Nel Poliambulatorio della Cittadella della Salute operano 20 collaboratori professionali sanitari infermieri, 3 operatori socio sanitari, 5 amministrativi e 49 medici specialisti ambulatoriali. E' presente, inoltre, un punto prelievi distrettuale, nel quale sono in attività 4 collaboratori professionali sanitari infermieri, aperto dalle 7.30 alle 10.30, ad accesso libero senza senza prenotazione.

Le specialità presenti sono: medicina, interna, dermatologia, otorinolaringoiatria, reumatologia, oculistica, cardiologia, chirurgia, ginecologia, ortopedia, allergologia, pneumologia, fisiatria, endocrinologia, urologia, angiologia, neurologia. Nei locali di viale Trieste resteranno, al momento, le attività degli ambulatori odontoiatrici.

L'ufficio ticket è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.35 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 14.45 alle 17. E' presente anche una cassa automatica per il pagamento del ticket, utilizzabile se in possesso di prenotazione. Le modalità di prenotazione delle visite e degli esami avvengono tramite CUP telefonico al numero 070 474747 o tramite webcup. Le prenotazioni sulle agende esclusive vengono effettuate dagli stessi specialisti o tramite gli impiegati addetti al ticket.



