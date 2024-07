Avvio campionato inedito per il Cagliari, 4 gare in casa

Quattro partite alla Domus nelle prime cinque giornate di campionato: mai visto un avvio così casalingo nella storia dei campionati in serie A del Cagliari.

La squadra rossoblù ospiterà nel fine settimana (ma ci sarà anche un posticipo lunedì) dopo Ferragosto la Roma in Sardegna all'esordio del torneo. Poi ancora mura amiche contro il Como dell'ormai ex Dossena. Terza giornata a Lecce. Poi si ritorna nell'isola per due turni consecutivi contro Napoli ed Empoli.

Quindi sarà la volta di una doppia trasferta con Parma e Juventus.

Il Cagliari incontrerà i campioni d'Italia dell'Inter soltanto alla penultima giornata di andata. Il campionato terminerà il 25 maggio al Maradona con la sfida contro il Napoli. Prima però ci saranno quattro sfide presumibilmente decisive per l'obiettivo salvezza del Cagliari con Verona, Udinese, Como e Venezia.

Calendario fatto, ma il Cagliari non ha ancora ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sarà Davide Nicola, ma il club non potrà annunciarlo prima dell'appuntamento con l'ente conciliatore in programma domani.

Per lunedì prossimo è già stato fissato il raduno pre campionato ad Assemini. Dopo i primi giorni di allenamento il Cagliari si trasferirà in Valle D'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA