Innovazione nella Pa, contest di Formez a Cagliari

Innovazione sociale, sostenibilità, digitalizzazione ed efficientamento energetico della Pubblica amministrazione. Sono i temi di Pa OK! Insieme per creare valore pubblico, il contest voluto dal dipartimento della Funzione pubblica e attuato dal Formez, con il contributo scientifico della Sda Bocconi School of Management, che sarà presentato domani, giovedì 4 luglio alle 10, a Cagliari, nella sede della Biblioteca regionale in viale Trieste.

L'appuntamento sarà aperto dall'intervento dell'assessora regionale alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Ilaria Portas. A seguire il referente Formez del progetto, Mario Barca, quello dell'unità di progetto Iscol@, Matteo Frate, i sindaci di Neoneli, Salvatore Cau e di Furtei, Nicola Cau.

Spazio poi al direttore del servizio della sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi della direzione generale della difesa dell'ambiente, Gianluca Cocco, al direttore servizio sistema informativo e informatico dell'Arpas, Andrea Morgera, al professore di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche del dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università Bocconi, Giovanni Valotti, e al direttore della comunicazione Formez, Sergio Talamo.



