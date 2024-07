Protesta contro Thyrrenian link davanti a Comune Quartu

Tyrrhenian Link: "una nuova servitù dal litorale di Quartu alle campagne di Selargius". Così il comitato con le magliette gialle boccia il progetto del cavo sottomarino unisce Sardegna e Sicilia in nome della transizione energetica.

Questo pomeriggio sit in davanti al Comune di Quartu. Perchè anche la terza città della Sardegna - hanno spiegato i partecipanti - sarà coinvolta dall'intervento.

"Il cavo - è stato detto al sit in - entrerà in Sardegna da Terra Mala, non lontano da Mare Pintau, località che ha avuto da poco la bandiera blu. E entrerà nel territorio con delle servitù di passaggio. Vicino a un villaggio e a una comunità socio assistenziale".

I partecipanti chiedono di essere ascoltati dal sindaco Graziano Milia e dal Consiglio comunale di Quartu.



