L'arpa elettrica di Raoul Moretti in un tour 'carbon neutral'

Il festival Internazionale 'Arpe del Mondo' si prepara alla decima edizione - a ottobre da Cagliari - ma Raoul Moretti con la sua arpa elettrica dedicherà l'estate, oltre che all'allestimento di questo evento di cui è direttore artistico e che ha richiamato finora in Sardegna 60 arpisti da 25 Paesi, anche a un tour "a impatto carbonico neutrale sull'ambiente". Si chiama "Harp4Green" e toccherà giardini botanici, grotte, montagne e siti archeologici in Sardegna, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. "È un progetto avviato con la start-up Fourgreen per misurare e mitigare l'impronta di carbonio del mio tour - spiega Moretti - La collaborazione nasce dal comune pensiero che la musica sia un canale emozionale privilegiato per trasmettere un messaggio sulla consapevolezza dell'impatto delle azioni quotidiane. Tutta l'attività del tour sarà 'carbon neutral'. Alcuni concerti saranno alimentati a energia solare autoprodotta con un impianto fotovoltaico portatile. Fourgreen, sponsor tecnico, calcolerà il mio impatto sull'ambiente anche sulla base dei mezzi usati per spostarmi e indicherà le azioni compensatrici", come piantumare alberi. Alla domanda se si aspetta un pubblico pronto ad accogliere questo messaggio incastonato nei suoi già suggestivi concerti, Moretti risponde all'ANSA che il suo "è comunque un pubblico sensibile; la gente viene ad ascoltarmi in un orto botanico, in un nuraghe, in un castello, arriva all'alba sul mare o dopo chilometri di trekking". A questi spettatori già motivati Moretti proporrà un excursus attraverso i suoi 4 dischi. In 25 anni di carriera Moretti ha portato la sua arpa a dialogare con altri linguaggi e altri strumenti in diverse forme di arte in oltre 20 Paesi. Tra le tante collaborazioni il sodalizio con Beppe Dettori, con il quale da anni definisce progetti nel solco della world music sperimentale ed è stato finalista alle Targhe Tenco 2020; e quelle con Elisa, Fiorello, Paolo Fresu, Franco Mussida, Dardust, Julia Kent, Michele Gazich. Con Gerardo Ferrara porta in scena da anni un apprezzato spettacolo su tematiche care a Gaber "Sto bene, proprio ora, proprio qui…forse". 'Harp4Green' parte giovedì 4 luglio dall'Orto Botanico di Cagliari, il 6 tappa a Gonnesa nel Villaggio Minerario Normann, per un'anteprima di 'Arpe del Mondo', altre date in Sardegna, poi Moretti sarà il 22 agosto a Forlimpopoli con Dettori per ricevere il Premio Folk&World; il 25 agosto in Abruzzo per "Scanno borgo in festival', il 28 ad Ancona per il Festival Adriatico Mediterraneo; il 29 agosto a Pesaro per 'Il bosco che cammina' e a settembre nuove date in Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA