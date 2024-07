Guardie mediche estive per turisti, aperte 2 sedi in Ogliastra

Parte in Ogliastra l'assistenza sanitaria estiva destinata ai turisti. Dall'1 luglio la guardia medica turistica è attiva nella sede di Bari Sardo, mentre a Tortolì è operativo un ambulatorio di medicina generale a beneficio esclusivo dei turisti. L'apertura dei due servizi garantirà l'assistenza sanitaria nelle località turistiche.

A Bari Sardo il punto di guardia medica turistica è aperto in località Torre di Barì, dove dal lunedì al venerdì ci sarà un medico in servizio, dalle 9 alle 13 e 15-18. Durante il weekend, l'assistenza sarà garantita dal medico di continuità assistenziale (si ricorda che la sede si trova nel centro abitato del paese, in via Grazia Deledda 6).

A Tortolì il servizio è garantito nella sede di via Monsignor Virgilio con un ambulatorio di medicina generale a beneficio esclusivo dei turisti che soggiornano nell'ambito territoriale di Tortolì (che comprende anche i comuni di Girasole, Lotzorai e Baunei). Verranno erogate le prestazioni normalmente assicurate nelle rispettive sedi di residenza dal medico di medicina generale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, grazie al lavoro di due medici ed un infermiere professionale.

L'Asl Ogliastra ricorda che entrambi i servizi forniscono un'assistenza sanitaria a tutti coloro che nel periodo estivo si trovano in vacanza o al lavoro nelle diverse località marittime del territorio, ad esclusione dei cittadini residenti, che continuano a fare riferimento al proprio medico di medicina generale. Tutti i non residenti dovranno partecipare alla spesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, secondo il tipo di intervento e in base al tariffario indicato dall'azienda.





