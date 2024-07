Gli affitti delle case in aumento dal 3 al 7% nell'Isola

Lieve aumento dei canoni di affitto delle case in Sardegna tra il 3 e il 7 per cento. È il risultato del report dell'ufficio studi di Tecnocasa relativo al confronto tra secondo e primo semestre del 2023. Il divario più consistente riguarda il più 7,2 per cento per i monolocali a Sassari. Il capoluogo del nord Sardegna è la città che ha fatto registrare i maggiori incrementi: più 6 per cento per i bivani e 5,2 per i trivani. La zona con i prezzi più alti è quella dei Cappuccini: 650 euro per un trivano.

A Cagliari l'aumento non supera il cinque per cento: 3,6 per i monolocali e per i bivani, 4,9 per i trivani. I canoni di locazioni più elevati sono tra piazza San Benedetto, via Dante e piazza Repubblica: 1.000 euro al mese per un trivano. A Oristano non si va oltre il 4 per cento: 3,1 per i monolocali, 3,8 per i bivani e 3,4 per i trivani. In centro un trivano in affitto costa 600 euro al mese.



