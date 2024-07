Fusione scali: Boeddu (Cgil), 'Regione in holding buona notizia'

"Quanto emerge dalla Camera di commercio di Cagliari e Oristano in merito alla fusione dei tre aeroporti sardi è una buona notizia". Così il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, sulla decisione della Regione di entrare nella holding che dova gestire gli scali.

"È almeno da 15 anni - ricorda Boeddu - che il sindacato si batte per una regia unica dei tre aeroporti e perché la stessa Regione così come altre istituzioni locali ritornino ad essere attori protagonisti di questo importante cambiamento. Bisogna andare oltre a prese di posizione puramente di principio senza aver fatto alcun ragionamento propedeutico".

"Adesso, prima che sia troppo tardi, è arrivato il momento - avverte il dirigente sindacale - per mettere a fattore comune le esigienze di tutti i portatori di interesse e fare in maniera che tutti e tre gli scali abbiano la possibilità di sviluppare ed accrescere il network e dare una opportunità di crescita sociale ed economica diffusa e non solo localizzata in alcune parti dell'Isola. Le esperienze fatte in Puglia e Reggio Calabria proprio in questo settore, dovrebbero essere studiate per migliorare quanto di buono creato ed evitare errori già commessi".

Per questi motivi, il numero uno della Filt Cgil chiede alla Regione e alle istituzioni locali di "non accontentarsi di un posto nel cda ma di pretendere un ruolo attivo per il bene dell'intera Saedegna".



