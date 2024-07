Trenitalia: nuovo sistema di pagamento sulla Cagliari-aeroporto

Trenitalia: attivo il sistema di pagamento tap&tap sulla linea cagliari-elmas aeroporto Cagliari, 1 luglio 2024 - Attivo da oggi, 1° luglio, sui collegamenti da Cagliari a Elmas Aeroporto e viceversa, inclusa la fermata di Cagliari Santa Gilla, "Tap&Tap" il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale di Trenitalia tramite carte di pagamento contacless direttamente dalle validatrici in stazione.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo.

È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi 4 numeri della carta di pagamento utilizzata



