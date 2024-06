Traghetti Corsica-Sardegna, Ichnusa Lines 'nessun aumento corse'

"Nonostante le dichiarazioni di Moby, la nave Bastia si trova ancora in bacino a Livorno e, per tutta la prossima settimana almeno, saremo ancora gli unici a operare la tratta, aumentando le nostre corse. Qualora il Bastia venga messo in servizio con due coppie di corse giornaliere, il numero di corse di Moby sarebbe comunque di due in meno (e non in più come si può evincere dal titolo). Segnaliamo inoltre che le 5 corse di Ichnusa Lines e le 2 di Moby porterebbero a 7 le corse totali tra Sardegna e Corsica, ovvero il numero di corse in condizioni normali.

Dunque, non c'è stato alcun aumento delle corse complessive". Lo sottolinea, in una nota, la compagnia Ichnusa Lines attraverso il suo ufficio stampa in merito ai disagi emersi nelle scorse settimane nei collegamenti via mare fra la Saredgna e la Corsica a causa di un'avaria che ha fermato la Moby Ghiraglia.

"In condizioni normali, le corse tra Santa Teresa e Bonifacio sono già 7 al giorno, così ripartite: 3 coppie di corse effettuate da Ichnusa Lines e 4 coppie di corse effettuate da Moby. A seguito dell'avaria della nave Giraglia dello scorso 14 giugno, in conformità al piano congiunto presentato alla Regione Sardegna, Ichnusa Lines ha modificato gli orari di partenza e aumentato la frequenza delle corse giornaliere da 3 a 4 coppie - si legge ancora nel comunicato - A partire da lunedì primo luglio, a causa del perdurare della situazione di forte stress sulla domanda di trasporto, le corse di Ichnusa aumenteranno a 5 coppie al giorno, come giustamente riportato".



