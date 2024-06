Nuovo tribunale unico Cagliari a rischio stop, 'prorogare avvio'

Il nuovo tribunale unico per le persone, le famiglie e i minori che dovrebbe partire anche a Cagliari prossimo 17 ottobre potrebbe rimanere bloccato. Ne sono convinti i presidenti dei Tribunali di Cagliari, di Oristano, di Sassari e di Lanusei, i presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Cagliari e di Sassari, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Cagliari e di Sassari e i Presidenti delle Associazioni degli Avvocati delle sezioni territoriali Camera Minorile di Cagliari e Camera Minorile di Sassari che "ritengono assolutamente necessaria la proroga dell'entrata in vigore del nuovo tribunale in attesa che il ministero organizzi il funzionamento dei nuovi uffici giudicanti e requirenti", si legge in un comunicato.

A preoccupare sono soprattutto i numeri dei procedimenti e la mancanza di personale. "Allo stato non risultano definite le piante organiche - sottolinea nella nota la procuratrice minorile, Anna Cau - per la cui determinazione è imprescindibile una realistica ricostruzione del nuovo carico di lavoro mediante una attenta analisi dei flussi dei procedimenti del tribunale per i minorenni e dei tribunali ordinari". Secondo la procuratrice occorre "dotare i nuovi Uffici, giudicanti e requirenti, di un congruo numero di unità di personale amministrativo".

Tra gli altri problemi segnalati "l'organico delle nuove procure non può essere quello delle attuali procure minorenni, essendo necessaria una forte implementazione delle risorse oggi esistenti - è scritto ancora nella nota - è necessaria una attenta analisi delle attuali competenze dell'ufficio requirente minorile, nonché delle procure ordinarie".



