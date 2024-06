Sangalli, stop disomogeneità fiscali tra negozi e multinazionali

"Lo ripetiamo ancora una volta: non è equo e non è giusto che un piccolo imprenditore debba pagare le tasse tutte e subito, mentre questo non vale per le grandi piattaforme digitali. Equilibrio, dunque: imprenditoriale, territoriale e sociale". Lo ha detto il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, a Oristano per celebrare i 50 anni dell'associazione per i quali è stata organizzata anche una mostra fotografica.

"Noi conosciamo bene il valore che hanno le attività di vicinato, per la qualità della vita e per la sicurezza di città e territori: e per queste realtà ci batteremo fino in ultimo.

Stesso mercato, stesse regole. Vale per la messa a terra della riforma fiscale. Vale, a partire dalla dimensione europea, per le grandi multinazionali"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA