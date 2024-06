Per Sardegna Pride modifiche alla circolazione il 29 giugno

Per il "Sardegna Pride", sabato 29 giugno 2024 sono previste temporanee modifiche alla circolazione veicolare nelle vie del centro di Cagliari.

Divieto di sosta (con rimozione forzata) dalla mezzanotte di venerdì 28 e divieto di transito dalle 8 di sabato 29 giugno e sino al termine del al corteo, nelle vie Giudice Torbeno (dalla intersezione con via Dei Giudicati alla intersezione con via Cao Di San Marco), Cao Di San Marco (dalla intersezione con via Giudice Torbeno alla intersezione con via Bacaredda e ambo i lati dalla via Santa Alenixedda alla via Dante), Santa Alenixedda (ambo i lati dal civico n. 125 alla intersezione con la via Cao Di San Marco), in piazza Giovanni (ambo i lati dalla Via Dante alla via Don Macchioni), Bacaredda (da via Cao di San Marco a via Manzonie da via Manzoni a piazza Garibaldi), Manzoni (ambo i lati), Paoli, piazza Garibaldi, Sonnino (da piazza Garibaldi a via Logudoro), San Gregorio Magno, Logudoro (ambo i lati), Dante (da via De Gioannis a piazza Giovanni XXIII), vico XII San Giovanni, Sant'Alenixedda, Cocco Ortu, San Rocco, piazza San Rocco, via Ozieri (da via Macomer a piazza San Rocco), via Monti, via Leopardi (da via Carducci a via Manzoni), via Alfieri (da via Tiziano a via Manzoni), piazza San Benedetto, via San Benedetto (direzione piazza San Benedetto, da via Petrarca/Pergolesi a piazza San Benedetto), via Tola (da via Satta a via Paoli), via Settembrini, via Alghero, via Einaudi (da via Oristano a via Alghero), via Abba, via Iglesias/piazza Gramsci (da via Oristano a via Sonnino), via Deledda (da via Satta a via Sonnino), via San Lucifero (da via Sant'Eusebio a via Sonnino), via Carbonia (da via Lanusei a via Sonnino), via via Olbia, via Nuoro (da piazza Ichnusa a via Logudoro), viale Cimitero (da viale Bonaria a via De Gioannis), via Dante (direzione viale Cimitero da piazza Repubblica a via Logudoro), via De Gioannis (direzione via Dante: da via Gianturco a via Dante), piazza Repubblica, via Deledda (da via Sant'Eusebio/Lo Frasso a via Dante), Farina (da via Alagon a via Dante), via Donizetti (direzione via Dante: da via Puccini a via Dante), via San Benedetto (direzione piazza San Benedetto da via Pergolesi), via Cherubini, via Cino Da Pistoia (direzione via Dante), via Tiziano (da via Pacinotti a via Dante), via Petrarca (da via Cavalcanti/Pascoli a via Dante), via Cocco Ortu (dalla via Pacinotti con direzione via Dante), via Ferracciu (da via Foscolo a via Dante), via Salaris (da via Foscolo a via Dante), via Todde (da piazza Michelangelo a via Dante) e Don Macchioni (da via Salvemini/piazza San Giovanni XXIII a via Cao San Marco).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA