Dopo fuga di gas rete in sicurezza, riaperta via Roma a Cagliari

E' stata riaperta al traffico via Roma, a Cagliari, chiusa per circa tre ore a causa di una fuga di gas in via Baylle. E' tornato così percorribile per i pedoni anche il lato portici della stessa strada.

Un portavoce di Medea, la società del gruppo Italgas che distribuisce il gpl in Sardegna, fa sapere che la dispersione è stata provocata dal danneggiamento di una condotta da parte di una società terza che sta lavorando per conto del Comune.

Intervenuti sul posto, i tecnici di Medea hanno messo in sicurezza la rete bloccando la fuoriuscita di gas e stanno riparando il stanno senza nessuna conseguenza sulla continuità del servizio.



