Paura a Nuoro per un incendio vicino ad alcune palazzine

Momenti di paura a Nuoro per un incendio scoppiato questo pomeriggio a ridosso di alcune palazzine popolari di via Cicerone, alla periferia della città, vicino alla bretella che collega il capoluogo barbaricino alla statale 131 Dcn.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, munita di autobotti e nel giro di qualche ora si è riusciti a domare il rogo.

L'incendio è partito probabilmente a causa dell'abbrucciamento di alcune sterpaglie in un'area vicina ai palazzi ma già in aperta campagna.

Gli uomini in campo stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza della zona. Sul posto ci sono anche le forze dell'ordine.



